Парковку транспорта временно запретят в центре Нижнего Новгорода с 24 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На пяти улицах Нижнего Новгорода будет временно запрещена парковка транспортных средств с 24 сентября. Как пояснили в городском Дептрансе, ограничения вводятся в связи с нанесением разметки на участках дорог.

На подъездах будут установлены соответствующие дорожные знаки. Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуироваться, предупредили в нижегородском Центре организации дорожного движения.

Согласно информации, парковка будет запрещена:

- на ул. Новой - на участке дороги от пл.Максима Горького до ул. Ильинской:

- на ул. Провиантской - на участке дороги от ул. Ковалихинской до ул. Ижорской:

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- на ул. Максима Горького - на участках дороги от дома №148 до дома №140:

- на ул. Максима Горького - на участках дороги от дома №162 до дома №154;

- в переулке Кожевенном:

- в переулке Холодном:

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде также с 24 сентября планируется ограничить парковку транспортных средств на нескольких участках проспекта Гагарина.