Парковку транспорта временно запретят в центре Нижнего Новгорода с 24 сентября

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На пяти улицах Нижнего Новгорода будет временно запрещена парковка транспортных средств с 24 сентября. Как пояснили в городском Дептрансе, ограничения вводятся в связи с нанесением разметки на участках дорог.
На подъездах будут установлены соответствующие дорожные знаки. Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуироваться, предупредили в нижегородском Центре организации дорожного движения.
Согласно информации, парковка будет запрещена:
- на ул. Новой - на участке дороги от пл.Максима Горького до ул. Ильинской:
- на ул. Провиантской - на участке дороги от ул. Ковалихинской до ул. Ижорской:
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- на ул. Максима Горького - на участках дороги от дома №148 до дома №140:
- на ул. Максима Горького - на участках дороги от дома №162 до дома №154;
- в переулке Кожевенном:
- в переулке Холодном:
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде также с 24 сентября планируется ограничить парковку транспортных средств на нескольких участках проспекта Гагарина.
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