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Певица Ёлка выступит на заключительном фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 25 сентября. Об этом сообщается на странице "Нижний 800" в соцсети Instagram.
Отмечается, что Ёлка — многократный лауреат независимой премии TOPHIT MUSIC AWARDS.
"Её вручают артистам, чьи треки чаще всего звучат в радиоэфирах и занимают высшие позиции во всевозможных хит-парадах. Зрителей ждёт узнаваемый и чарующий голос, нежный тембр в обрамлении ярких аранжировок и первоклассного музыкального сопровождения", - говорится в сообщении.
Также в этот день на сцене выступят нижегородский диджей GARSIA и интернациональная кавер-группа BLACK DIAMONDS. Кроме того зрителям будет представлен проект "Две Стороны" нижегородских диджеев Дмитрия Тимошенко и Максима Купера.
Фестиваль завершится салютом от ассоциации "Гильдия пиротехников и деятелей культуры" из Санкт- Петербурга.
На официальной странице о подготовке Нижнего Новгорода к 800-летию подчеркивается, что общая численность единовременного пребывания зрителей на фестивале ограничивается вместимостью площадки и будет регулироваться организаторами.
Посетить концерт можно только при наличие "Мультипасса 800" или специальных браслетов. Пункты выдачи браслетов будут работать с 13:00 до 22:30 вблизи площадки проведения фестиваля.
Для получения браслета необходимо предъявить оригинал одного из следующих документов:
- сертификат о сделанной прививке от COVID-19 (QR-код с портала госуслуг) ;
- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия - не более трёх дней);
- для несовершеннолетних лиц - результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трёх дней);
- результат исследования на наличие антител к COVID-19 (срок действия - не более 60 дней).
Программа мероприятия:
18:30 — DJ GARSIA
19:00 — Музыкальный проект "Две Cтороны" (@dve.storony)
20:00 — Black Diamonds
21:00 — Ёлка (@elkasinger)
После завершения выступления Ёлки — салют от ассоциации "Гильдия пиротехников и деятелей культуры" из Санкт- Петербурга.
Напомним, хедлайнером предыдущего фестиваля "Столица закатов" стал Валерий Меладзе.
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