Третий в регионе центр цифрового образования "IT-Куб" откроют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: сайт школы

Третий в регионе центр цифрового образования "IT-Куб" откроют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, 23 сентября в нижегородской авторской академической школе №186 торжественно откроют третий в регионе центр цифрового образования детей.

"IT-куб" создан в консорциуме с государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением "Нижегородский радиотехнический колледж" в 2021 году в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование".

В программе мероприятия - мастер-классы для детей и родителей, интерактивная программа, торжественная церемония открытия, экскурсия для почетных гостей и презентация проектов. Также состоится презентация лаборатории естественнонаучного цикла и воркаута.

Центр цифрового образования детей "IT-Куб" - это центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий.

Напомним, что первый такой центр открыт в Арзамасе, а второй - на базе Княгининского университета в Нижегородской области.