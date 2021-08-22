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Третий в регионе центр цифрового образования "IT-Куб" откроют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Согласно информации, 23 сентября в нижегородской авторской академической школе №186 торжественно откроют третий в регионе центр цифрового образования детей.
"IT-куб" создан в консорциуме с государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением "Нижегородский радиотехнический колледж" в 2021 году в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование".
В программе мероприятия - мастер-классы для детей и родителей, интерактивная программа, торжественная церемония открытия, экскурсия для почетных гостей и презентация проектов. Также состоится презентация лаборатории естественнонаучного цикла и воркаута.
Центр цифрового образования детей "IT-Куб" - это центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий.
Напомним, что первый такой центр открыт в Арзамасе, а второй - на базе Княгининского университета в Нижегородской области.
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