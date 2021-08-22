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Происшествия

Главного инженера стадиона "Нижний Новгород" осудили на 7 лет колонии за взятку

24 сентября 2021 12:55  [1237] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главного инженера стадиона "Нижний Новгород" осудили на 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за взятку. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Суд установил, что подсудимый в период с июля по октября 2020 года получил от представителя подрядной организации, осуществляющей инженерное обслуживание спортивного объекта, взятки в общем размере 275 тысяч рублей. Взамен он обещал не создавать препятствий в подписании документов на оплату выполненных ими работ.

Одну из взяток пресекли следователи СК, оперативные сотрудники УФСБ по Нижегородской области и УМВД по Нижнему Новгороду в октябре 2020 года.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере).

В ходе предварительного расследования свою вину мужчина признал частично.

Приговор в законную силу не вступил.

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Теги:
Взятка Следственное управление Стадион
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