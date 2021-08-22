Главного инженера стадиона "Нижний Новгород" осудили на 7 лет колонии за взятку

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Главного инженера стадиона "Нижний Новгород" осудили на 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за взятку. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.
Суд установил, что подсудимый в период с июля по октября 2020 года получил от представителя подрядной организации, осуществляющей инженерное обслуживание спортивного объекта, взятки в общем размере 275 тысяч рублей. Взамен он обещал не создавать препятствий в подписании документов на оплату выполненных ими работ.
Одну из взяток пресекли следователи СК, оперативные сотрудники УФСБ по Нижегородской области и УМВД по Нижнему Новгороду в октябре 2020 года.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере).
В ходе предварительного расследования свою вину мужчина признал частично.
Приговор в законную силу не вступил.
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