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Культура и отдых

Большой звездный зал нижегородского планетария открывается 25 сентября

24 сентября 2021 14:24  [159] Культура и отдых

Фото: из группы планетария в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Большой звездный зал нижегородского планетария открывается 25 сентября. Об этом сообщается в группе планетария в соцсети ВКонтакте.

Согласно информации, в рамках модернизации зал был оснащен высокотехнологичным оборудованием для проецирования видеопрограмм с разрешением более 4К.

В зале установили новый высококонтрастный каркасно-вакуумный купольный экран и новую многоканальную акустическую систему.

Кроме того, впервые для планетария в России были изготовлены специальные кресла, обеспечивающие максимальный комфорт как при просмотре программ на куполе, так и в стандартном положении.

"Новые технические возможности - это большая ответственность. Сейчас мы работаем над формированием такого репертуара, чтобы каждый наш зритель получил максимальное впечатление от того, что он увидит и услышит. Соединить знания и эмоции - с новым оборудованием такая задача нам по плечу!" - заявила директор Нижегородского планетария Галина Муромцева.

Ранее сообщалось, что общий дизайн помещения будет выполнен в темном стиле, а подсветка ступеней будет красного цвета. 

Программа первого дня работы зала:

14:00 Встреча с космонавтом Андреем Борисенко "Космический урок" (6+)

18:00 Концерт камерного оркестра "Солисты Нижнего Новгорода" - "Музыка среди звезд" (12+).

Напомним, что 1 ноября в планетарии также начнется реконструкция малого зала "Астрономия".

Модернизация Нижегородского планетария проводится при финансовой поддержке компании Intel и госкорпорации "Роскосмос".

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Теги:
Планетарий
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