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Общество

Памятник космонавту Георгию Гречко установили у Нижегородского планетария

25 сентября 2021 09:22  [102] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Памятник космонавту Георгию Гречко установили у здания Нижегородского планетария. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В его открытии приняла участие дочь космонавта Ольга Гречко.

"Для нас это очень важное событие в связи с тем, что 2021 год - год 90-летия Георгия Михайловича. Мы всеми городами готовились и вспоминали о его работе, какой он был человек. Прежде всего это мой отец. Я бы хотела поделиться частичкой своей радости и, находясь в нашем любимом нижегородском планетарии, пожелать вам процветания. Планетарии объединяют нас всех", - сказала она.

Напомним, что в нижегородском планетарии после модернизации открывается большой звездный зал. Он был оснащен высокотехнологичным оборудованием для проецирования видеопрограмм с разрешением более 4К. В зале установили новый высококонтрастный каркасно-вакуумный купольный экран и новую многоканальную акустическую систему. Кроме того, впервые для планетария в России были изготовлены специальные кресла, обеспечивающие максимальный комфорт как при просмотре программ на куполе, так и в стандартном положении.

По словам директора планетария Галины Муромцевой, новые технические возможности позволят готовить программы на недостижимом ранее уровне. 

"Молодое поколение, в отличие от нас, уже привыкло к совсем другому качеству картинки. Сейчас нам показывали демо, и я убедился, что такого качества раньше никогда не было, это совершенно другой уровень полнокупольных программ с иммерсивным эффектом", – отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что обновление стало возможным благодаря поддержке партнеров региона.

"В этом году мы отметили сразу две знаковые даты – 800 лет Нижнего Новгорода и 60 лет полета Юрия Гагарина. Мы хотим, чтобы интерес к астрономии у юных нижегородцев рос и укреплялся. Именно для этого был запущен проект по обновлению Нижегородского планетария. Если знакомство со звездами будет ярким и запоминающимся, то оно может стать и первым шагом в профессию. Поддержку в проекте оказали Intel и Роскосмос. Компания Intel помогла в модернизации большого звездного зала Нижегородского планетария, а Роскосмос – в ближайшем будущем окажет поддержку при обновлении других залов планетария. Благодаря совместному участию в реконструкции наших партнеров Нижегородский планетарий остается одним из лучших в стране, и я надеюсь, что нижегородцы по достоинству оценят его преображение", – заявил губернатор.

Генеральный директор по разработкам и исследованиям компании Intel Алексей Мяков также высказал надежду, что обновленный планетарий поможет многим нижегородским детям выбрать свой жизненный путь.

"На протяжении многих лет технологии помогают специалистам в изучении и освоении космоса. Наше сотрудничество с Нижегородским планетарием им. Г.М. Гречко – это часть академической программы компании Intel в России. Она направлена на повышение интереса школьников к изучению естественных и технических наук и выбору соответствующих профессий. Вселенная и космос всегда вдохновляли людей на новые открытия и исследования. Теперь впечатления и эмоции от знакомства с наукой станут еще более яркими и запоминающимися. Уже в этом учебном году мы планируем провести ряд лекций и экскурсий на базе обновленного Нижегородского планетария", – сообщил он.

В свою очередь директор административного департамента госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Шишкин подчеркнул большую роль Нижегородского планетария в деле научного просвещения людей и распространения знаний о космосе.

"Сохранение наследия и популяризация достижений отечественной и мировой космонавтики является одной из важнейших задач, которую решает Госкорпорация "Роскосмос". Нижегородский планетарий - один из страшнейших в стране и имеет огромный опыт в деле научного просвещения и распространения знаний о космосе. Крайне важно, что в год 800-летия Нижнего Новгорода в планетарии был открыт новый зал, который будет решать эти важнейшие задачи", - сказал он.

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Теги:
Памятники Планетарий
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