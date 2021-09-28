Колесо обозрения на пл.Сенной будет работать до сильных морозов Общество

Фото: проект колеса

Колесо обозрения на пл.Сенной будет работать до сильных морозов. Об этом пишет "Время Н" со ссылкой на администратора аттракциона Светлану Вахнину.



По ее словам, колесо обозрения не работает при экстремальных температурах: -20 и +40, а также при порывах ветра более 15 м/с



Отметим, что на данный момент аттракцион работает в штатном режиме с 10:00 до 22:00.



Ранее сообщалось, что для доступа на колесо введена предварительная запись на сайте аттракциона.



При этом оборот одного колеса длится около 10 минут. Всего на колесе обозрения 15 стандартных кабинок на 6 человек, одна кабинка для маломобильных граждан, 1 - декорирована для романтических свиданий и еще одна кабинка адаптирована для съемки роликов TIK-TOK.