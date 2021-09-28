Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Борский мост полностью отремонтируют к декабрю
Правительство утвердило календарь выходных в 2022 году
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
29 сентября 2021 20:06  [340] Руководитель COVID-госпиталя Владимир Федоровцев назначен и.о. главврача нижегородской больницы №5
29 сентября 2021 19:53  [185] Центр "Точка кипения" открылся в лингвистическом университете им. Н.И.Добролюбова в Нижнем Новгороде
29 сентября 2021 19:02  [135] "Поезда здоровья" побывали в 358 населенных пунктах Нижегородской области
29 сентября 2021 18:58  [142] Руководитель гимназии №2 Сарова вышла в финал конкурса "Директор года России"
29 сентября 2021 18:48  [173] Девять жилых домов-ОКН отремонтировали в Нижнем Новгороде
29 сентября 2021 18:30  [143] Жителям Дзержинска и Кстова списали пени в общей сумме на 22,5 млн рублей в рамках акции
29 сентября 2021 18:09  [168] Краснокнижный олень оказался под угрозой из-за открытия сезона охоты
29 сентября 2021 17:55  [179] Семена эхинацеи с амброзией привезли в Россию из Нидерландов
29 сентября 2021 17:10  [46000] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 29 сентября)
29 сентября 2021 16:39  [165] Видеопроект "800 слов о Нижнем" с участием известных нижегородцев выпустили в честь юбилея города
Общество

Учебно-тренажерный центр морской подготовки открылся в Волжском пароходстве после реконструкции

29 сентября 2021 08:50  [216] Общество

Фото: Александр Воложанин

Учебно-тренажерный центр морской подготовки открылся в Волжском пароходстве после реконструкции. Об этом сообщили в АО "Судоходная компания "Волжское пароходство".

Согласно информации, обновление центра профессиональной подготовки специалистов морского и речного флота проводилось в 2021 году при активном участии судоходной компании.

В торжественном открытии приняли участие руководство министерства образования Нижегородской области, Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ), УТЦ МП, Волжского пароходства и представители судовых экипажей.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-тренажерный центр морской подготовки" — одна из ведущих образовательных площадок для подготовки специалистов речного и морского флота. Работает с 1999 года. Ежегодно более 3 000 речников и моряков из различных регионов России повышают здесь свои профессиональные компетенции на базе УТЦ МП. В настоящее время обучение ведется по 34 программам.

Генеральный директор "Волжского пароходства" Юрий Гильц сообщил, что качественная реконструкция и обновление учебной базы центра — это часть масштабной программы по развитию квалификационных знаний и качественной подготовки плавсостава.

"Один из главных фокусов внимания в нашей компании – это персонал, который работает на флоте, потому что успех судоходной компании на 80% зависит от качества подготовки и мотивации экипажей судов, — подчеркнул Юрий Гильц. — Кроме курсов обязательного обучения и переподготовки, для специалистов морского и речного флота, на базе учебно-тренажерного центра запущены дополнительные программы, в частности, успешно работает программа обучения и тренинга по безопасности судоходства "Компас". Сегодня наш УТЦ МП — это одна из ведущих образовательных площадок для подготовки моряков и речников, и я уверен, что центр будет только развиваться и расти".

В ходе торжественного открытия руководители и сотрудники центра провели экскурсию, продемонстрировав комфортные учебные классы, технологические возможности центра и новые тренажеры, которые позволяют моделировать учебный процесс с учетом формирования практических навыков по соблюдению требований национальных и международных норм и конвенций.

В частности, в 2020-2021 годах центр приобрел современный навигационно-тренажерный комплекс, тренажер для подготовки специалистов по ГСМСБ (глобальная система морской связи при бедствиях), тренажер сердечно-легочной реанимации и тренажер грузо-балластных операций для обязательной танкерной подготовки.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование пароходство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph