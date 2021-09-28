Учебно-тренажерный центр морской подготовки открылся в Волжском пароходстве после реконструкции Общество

Фото: Александр Воложанин

Учебно-тренажерный центр морской подготовки открылся в Волжском пароходстве после реконструкции. Об этом сообщили в АО "Судоходная компания "Волжское пароходство".

Согласно информации, обновление центра профессиональной подготовки специалистов морского и речного флота проводилось в 2021 году при активном участии судоходной компании.

В торжественном открытии приняли участие руководство министерства образования Нижегородской области, Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ), УТЦ МП, Волжского пароходства и представители судовых экипажей.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-тренажерный центр морской подготовки" — одна из ведущих образовательных площадок для подготовки специалистов речного и морского флота. Работает с 1999 года. Ежегодно более 3 000 речников и моряков из различных регионов России повышают здесь свои профессиональные компетенции на базе УТЦ МП. В настоящее время обучение ведется по 34 программам.

Генеральный директор "Волжского пароходства" Юрий Гильц сообщил, что качественная реконструкция и обновление учебной базы центра — это часть масштабной программы по развитию квалификационных знаний и качественной подготовки плавсостава.

"Один из главных фокусов внимания в нашей компании – это персонал, который работает на флоте, потому что успех судоходной компании на 80% зависит от качества подготовки и мотивации экипажей судов, — подчеркнул Юрий Гильц. — Кроме курсов обязательного обучения и переподготовки, для специалистов морского и речного флота, на базе учебно-тренажерного центра запущены дополнительные программы, в частности, успешно работает программа обучения и тренинга по безопасности судоходства "Компас". Сегодня наш УТЦ МП — это одна из ведущих образовательных площадок для подготовки моряков и речников, и я уверен, что центр будет только развиваться и расти".

В ходе торжественного открытия руководители и сотрудники центра провели экскурсию, продемонстрировав комфортные учебные классы, технологические возможности центра и новые тренажеры, которые позволяют моделировать учебный процесс с учетом формирования практических навыков по соблюдению требований национальных и международных норм и конвенций.

В частности, в 2020-2021 годах центр приобрел современный навигационно-тренажерный комплекс, тренажер для подготовки специалистов по ГСМСБ (глобальная система морской связи при бедствиях), тренажер сердечно-легочной реанимации и тренажер грузо-балластных операций для обязательной танкерной подготовки.