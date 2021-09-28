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Общество

Проект достройки филиала ДДТ им. Чкалова в Верхних Печерах будет готов к маю 2022 года

29 сентября 2021 11:40  [242] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проект достройки филиала Дворца детского творчества им. Чкалова - "Дворец рядом с домом" в Верхних Печерах будет готов к маю 2022 года. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

Согласно информации, в настоящее время подрядчик уже определен. Финансирование реконструкции будет определено после разработки проекта. 

Филиал планируется открыть на первом этаже и в подвале жилого дома по адресу ул. Композитора Касьянова 5/1. Речь идет о помещениях общей площадью 2059,2 кв.м., которые предоставлены в пользование ДДТ им. Чкалова.

"Они являются объектом незавершенного строительства со степенью готовности 70%", - рассказал глава города.

Ранее сообщалось, что на базе "Дворца рядом с домом" планируется обучение по 20 программам дополнительного образования технической, естественнонаучной, социально-педагогической и художественной (декоративно-прикладного профиля) направленностям. В частности, по программам раннего развития инженерных компетенций и общей физической подготовки для дошкольников, конструирования и моделирования для детей начальной школы, программирования, робототехники и мехатроники. 

Ежегодный охват обучающихся, предположительно, составит около 1 755 детей в возрасте от 5 до 18 лет, а также около 10 тысяч участников городских проектов в очной и очно-заочной форме.

Вопрос открытия филиала дворца детского творчества уже согласован с жителями.

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Теги:
Дети Проектирование
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