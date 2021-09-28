Парковку ограничат в ночное время на ул. Ярошенко в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковку ограничат в ночное время на ул. Ярошенко в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 20 октября планируется ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Ярошенко в районе дома №5А.

Отмечается, что будет введен запрет на стоянку транспортных средств в вечернее и ночное время: с 23:00 до 06:00.

Кроме того, на двух участках проезда к парковочным местам будет полностью запрещена остановка и стоянка транспортных средств.