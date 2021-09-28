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Общество

Территорию возле Силикатного озера в Нижнем Новгороде благоустроили по нацпроекту

30 сентября 2021 11:47  [211] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Ленинском районе благоустроили территорию возле Силикатного озера. Данные работы проводились в рамках в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично оценил качество выполненных работ.

Во время благоустройства возле озера высадили 157 деревьев и 253 кустарников, уложили газон, установили лестницу, качели, балансиры и мостик, обустроили три раздевалки, поставили шезлонги и несколько десятков скамеек, а также урны, туалеты и мусорные контейнеры.

Глава администрации Ленинского района Александр Кулагин отметил, что теперь зона отдыха оборудована детскими площадками, спортивной площадкой, лежаками для комфортного проведения досуга. А зимой территория озера будет комфортна для моржей.

Перед сдачей объекта подрядчик устранял замечания и обустраивал террасу, материалы для которой поступили с задержкой. Тем не менее, у одного из элементов детской площадки уже отломали ручки, подрядчик починит его по гарантии.

Кроме того, Юрий Шалабаев поручил администрации района заняться дополнительным озеленением части склона, которая ведет к воде.

Кстати, силикатное озеро стало 25-м пространством, открытым после благоустройства в этом году.

"Значительная чаcть оставшихся проcтранств – в cамой выcокой cтепени готовноcти. Где-то ждут поcтавки ограждения, где-то дополнительной выcадки зелёных насаждений. Но жители уже могут их поcещать. Два проcтранства будут сделаны с задержкой – это сквер Гордеевский в Канавинском районе и бульвар 70 лет Октября. С недоброcовестными подрядчиками пришлось раcторгнуть соглашения, применены штрафные cанкции. Тем не менее, эти два cквера мы тоже планируем cдать в этом году", – заявил Юрий Шалабаев.

Мэр также отметил, что благоустройство парка Кулибина пришлось перенести по вине подрядчика, а высвободившиеся средства направят на благоустройство 14 городских дворов.

Ранее Юрий Шалабаев рассказал, что в рамках подготовки к 800-летнему юбилею общая площадь благоустройства в Нижнем Новгороде составила 466 гектаров, было отреставрировано 100 объектов культурного наследия, осуществлено пять крупных инфраструктурных проектов.

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Теги:
Благоустройство Ленинский район Нацпроект
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