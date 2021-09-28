Более десяти взрослых елей пересадили с улицы Сусловой в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На улице Надежды Сусловой в Советском районе было выкопано 11 голубых елей. Как сообщили в мэрии Нижнего Новгорода, их пересадили в сквер на проспекте Гагарина.

В администрации Советского района рассказали, что перенос деревьев был организован по просьбе местных жителей. Дело в том, что ели растут в охранной зоне теплотрассы (от тепловой камеры у дома №2/1 до тепловой камеры у дома №24 на ул.Н.Сусловой), а на ней запланирована реконструкция.

Местные жители поведали, что эти голубые ели были посажены десять лет назад ветеранами Великой Отечественной войны к 65-летниму юбилею Победы. Для многих жителей улицы они имеют большое значение.

"Гуляя по аллее связь, поколений чувствуется особенно сильно", - подчеркнули нижегородцы.

Инициативу сохранить деревья поддержал глава администрации Советского района Сергей Колотов. Было найдено альтернативное место для их расположения – новый сквер на проспекте Гагарина.

Напомним, благоустроенный сквер напротив бассейна "Дельфин" открылся для нижегородцев июле 2021 года.