Более десяти взрослых елей пересадили с улицы Сусловой в Нижнем Новгороде

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На улице Надежды Сусловой в Советском районе было выкопано 11 голубых елей. Как сообщили в мэрии Нижнего Новгорода, их пересадили в сквер на проспекте Гагарина.
В администрации Советского района рассказали, что перенос деревьев был организован по просьбе местных жителей. Дело в том, что ели растут в охранной зоне теплотрассы (от тепловой камеры у дома №2/1 до тепловой камеры у дома №24 на ул.Н.Сусловой), а на ней запланирована реконструкция.
Местные жители поведали, что эти голубые ели были посажены десять лет назад ветеранами Великой Отечественной войны к 65-летниму юбилею Победы. Для многих жителей улицы они имеют большое значение.
"Гуляя по аллее связь, поколений чувствуется особенно сильно", - подчеркнули нижегородцы.
Инициативу сохранить деревья поддержал глава администрации Советского района Сергей Колотов. Было найдено альтернативное место для их расположения – новый сквер на проспекте Гагарина.
Напомним, благоустроенный сквер напротив бассейна "Дельфин" открылся для нижегородцев июле 2021 года.
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