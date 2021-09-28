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Общество

Нижегородский водоканал запустил акцию по списанию пеней для должников

01 октября 2021 12:46  [133] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Нижегородский водоканал" запустил акцию по списанию пеней для абонентов-должников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, начиная с 1 октября, жители Нижнего Новгорода и Кстовского района смогут принять участие в ежегодной акции "В новый год без долгов", которая позволяет абонентам погасить просроченную задолженность и при этом не оплачивать накопленные пени.

"Подобные акции имеют социальную направленность и пользуются спросом у потребителей, накопивших задолженность. Так в предыдущей акции приняли участие более 700 человек, которые погасили в общей сложности долги на сумму свыше 8 млн рублей. При этом им были списаны пени в размере 5 млн", - отметила начальник управления по работе с дебиторской задолженностью Центра по работе с абонентами Оксана Коновалова.

Отмечается, что для участия в акции необходимо оплатить имеющуюся просроченную задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, а также текущие начисления за последний расчетный месяц до 31 декабря 2021 года без учета накопленной суммы пени. В случае если задолженность была взыскана судебным приказом или судебным решением, для участия в акции необходимо также оплатить взысканную задолженность и государственную пошлину.

Обязательным условием участия в акции является направление до 21 января 2022 года в адрес компании заявления с приложением копии паспорта и квитанции об оплате. Сделать это можно любым удобным способом:

  • по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru,
  • через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала https://lk.vodokanal-nn.ru,
  • Почтой России по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, 21а,
  • обратиться в офис предприятия лично до 21 января 2022 года (по записи)

С подробной информацией и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала в разделе "Абонентам". Условия акции не распространяются на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении.

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Теги:
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