Глеб Никитин поручил Юрию Шалабаеву принять меры по размещению жильцов дома, пострадавшего от хлопка газа Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву принять срочные меры по временному размещению эвакуированных жильцов дома, пострадавшего от хлопка газа.

"В первую очередь людям, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, необходимо предоставить помещение, где они смогут разместиться, а также горячий чай и питание. Профильные ведомства правительства Нижегородской области также оперативно подключатся к оказанию помощи пострадавшим", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что хлопок газовоздушной смеси в жилом доме №18 по ул. Гайдара произошел рано утром 2 октября. В результате инцидента пострадали два человека - женщина и мужчина 50-ти лет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области и другие органы.