Пострадавшие при хлопке газа в доме на ул. Гайдара находятся в реанимации Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пострадавшие при хлопке газа в доме на ул. Гайдара находятся в реанимации. Об этом ректор ПИМУ Николай Карякин заявил на своей странице в Instagram.

По его словам, у 55-летней женщины 95% ожогов тела. У другого пострадавшего - 47-летнего мужчины - 35% поражения тела.

"Оба находятся в реанимации. У них - терморегуляционная и баротравма", - написал Николай Карякин.

В настоящее время пострадавшие доставлены в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ.

Напомним, что ЧП произошло в жилом многоквартирном доме на ул. Гайдара утром 2 октября.