Фото:
Пострадавшие при хлопке газа в доме на ул. Гайдара находятся в реанимации. Об этом ректор ПИМУ Николай Карякин заявил на своей странице в Instagram.
По его словам, у 55-летней женщины 95% ожогов тела. У другого пострадавшего - 47-летнего мужчины - 35% поражения тела.
"Оба находятся в реанимации. У них - терморегуляционная и баротравма", - написал Николай Карякин.
В настоящее время пострадавшие доставлены в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ.
Напомним, что ЧП произошло в жилом многоквартирном доме на ул. Гайдара утром 2 октября.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+