Подземный переход у Дворца спорта в Нижнем Новгороде отремонтируют за 2,7 млн рублей

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Подземный переход у Дворца спорта (Сход №2 на пр .Гагарина у д. 48) в Нижнем Новгороде отремонтируют за 2,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Администрация Советского района объявила аукцион по поиску подрядчика, который выполнит демонтажные работы, отделку стен и ступеней, установит ограждения лестниц, проведет благоустройство и электромонтажные работы. Отметим, что, согласно смете, на ступенях будет установлен греющий кабель для предотвращения образования наледи.
Работы будут финансироваться из средств бюджета города на 2021 год.
Подрядчика выберут к 11 октября. Работы по контракту должны быть выполнены до 15 декабря включительно.
Напомним, что подземный пешеходный переход у дворца спорта "Нагорный" освободили от торговых точек в начале июля.
Ранее сообщалось, что разрабатывается проектно-сметная документация для обустройства новых козырьков и проведения ремонта ступеней лестницы в переходе. При этом запланированные на эту осень работы пока обустройства новых козырьков не предполагают.
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