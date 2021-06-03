Подземный пешеходный переход у дворца спорта "Нагорный" освободили от торговых точек Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подземный пешеходный переход у дворца спорта "Нагорный" освободили от торговых точек. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Как отметил начальник отдела развития предпринимательства и торговли администрации Советского района Роман Наянов, работавшие в переходе предприниматели смогут обратиться в мэрию с заявлением о включении места в схему размещения торговых объектов на территории города, а затем принять участие в аукционе на право размещения объекта.

По словам главы района Сергея Колотова, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для обустройства новых козырьков и проведения ремонта ступеней лестницы в переходе.

Напомним, что ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение благоустроить территорию возле подземного пешеходного перехода у Дворца спорта, освобожденную от торговых павильонов.

Также ранее сообщалось, что остановку для транспорта "Дворец спорта" в Нижнем Новгороде перенесут.