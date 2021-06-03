Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2021 12:49  [1] Подземный пешеходный переход у дворца спорта "Нагорный" освободили от торговых точек
07 июля 2021 12:28  [58] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 7 июля
07 июля 2021 12:27  [49] Число нижегородцев, поощряемых памятным знаком "800 лет городу Нижнему Новгороду", предложили увеличить
07 июля 2021 12:07  [79] Обновленный кабинет ортодонта открылся в детской стоматологии на Б.Покровской
07 июля 2021 11:41  [94] Около 1 300 торговых объектов и точек общественного питания проверили в регионе с начала года
07 июля 2021 11:36  [114] Заключение госэкспертизы по фуникулеру в Городце ожидается во второй половине текущего года
07 июля 2021 11:16  [1048] "Доброрубли" начисляются нижегородцам за прохождение вакцинации
07 июля 2021 11:10  [227] Жару до +33°С прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни
07 июля 2021 10:14  [142] Более 10 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде
07 июля 2021 10:00  [167] "Т Плюс" призывает нижегородцев соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на теплосетях
Общество

Подземный пешеходный переход у дворца спорта "Нагорный" освободили от торговых точек

07 июля 2021 12:49  [1] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подземный пешеходный переход у дворца спорта "Нагорный" освободили от торговых точек. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Как отметил начальник отдела развития предпринимательства и торговли администрации Советского района Роман Наянов, работавшие в переходе предприниматели смогут обратиться в мэрию с заявлением о включении места в схему размещения торговых объектов на территории города, а затем принять участие в аукционе на право размещения объекта.

По словам главы района Сергея Колотова, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для обустройства новых козырьков и проведения ремонта ступеней лестницы в переходе.

Напомним, что ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение благоустроить территорию возле подземного пешеходного перехода у Дворца спорта, освобожденную от торговых павильонов.

Также ранее сообщалось, что остановку для транспорта "Дворец спорта" в Нижнем Новгороде перенесут.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Советский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph