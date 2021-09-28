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Общество

Главгосэкспертиза одобрила проекты этапов строительства трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород - Казань"

05 октября 2021 14:03  [492] Общество

Фото: сайт компании

Главгосэкспертиза одобрила проекты этапов строительства трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород - Казань", сообщает пресс-служба АО "ДСК "АВТОБАН".

В пресс-службе компании отметили, что Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на этапы подготовки территории строительства скоростной автомобильной дороги М-12 Москва - Нижний Новгород – Казань. По итогам выданы положительные заключения.

Проектной документацией предусмотрены этапы работ по переустройству трасс газопроводов, а также кабельных линий связи и иных коммуникаций для подготовки территории строительства автодороги М-12 на участках 116 – 224 км во Владимирской области, 454 – 586 км в Нижегородской области и в Республике Чувашия.

Трассы переустраиваемых магистральных сетей остаются в действующих коридорах. Новые участки магистральных газопроводов-отводов проложат под землей, а на переходе через проектируемую автомобильную дорогу – открытым способом под прямым углом к ее поверхности.

В ходе работ также реконструируют инженерные коммуникации, пересекающие автомобильную дорогу М-12 на км 554,3. Переустройство действующих газопроводов, включая газопровод-отвод I класса "Ибреси" в Ибресинском районе Чувашии, выполнят до начала формирования насыпи автомобильной дороги и после выноса действующей кабельной линии связи.

Ранее ГГЭ рассмотрела проектную документацию на подготовку территории 4 этапа трассы М-12 – на участке от региональной дороги 17К-2 "Муром – М-7 "Волга" до пересечения с федеральной автодорогой Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов. Этот проект подготовки территории под строительство трассы М-12 первым получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Согласно поручению президента России, скоростная магистраль М-12 "Москва – Казань" в 2024 году будет продлена до Екатеринбурга. Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов. Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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Теги:
Дороги м-12 Строительство
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