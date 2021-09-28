Работа нижегородского общепита временно ограничена из-за коронавируса Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работа нижегородского общепита временно ограничена из-за коронавируса. Соответствующие изменения в указ "О режиме повышенной готовности" внесены губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

До конца месяца предприятия общественного питания по ночам (с 0:00 до 6:00) смогут работать только на вынос.

Глава региона также заявил об усилении контроля за соблюдением правил работы общепита, масочного режима и постановления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.

"Ответственность за нарушения - вплоть до административного приостановления деятельности", - написал он.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

Ранее сообщалось, что нижегородским вузам рекомендовано перейти на "дистант".