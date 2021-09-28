СК АГК и GloraX захотели достроить проблемный дом на улице Дунаева в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Яндекс.Карты

Два инвестора заинтересованы в достройке проблемного дома в квартале улиц Генкиной – Ижорской – Полтавской - Дунаева в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.

Вопросы восстановления прав дольщиков в этом доме с потенциальными застройщиками обсудил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

В жилом комплексе с подземной парковкой, административными зданиями и трансформаторной подстанцией предусмотрено две очереди строительства: это здания 5-12 этажей и 11-13 этажей. Согласно проекту организации строительства, период достройки первой очереди составит 14,5 месяцев, второй очереди – 16 месяцев.

"Работы по достройке двух очередей жилого комплекса должны вестись одновременно. Перед потенциальным застройщиком мы ставим задачу ликвидировать недострой в центре города и восстановить права 63 граждан-участников долевого строительства", - сказал Сергей Морозов.

Заинтересованность в достройке жилого комплекса подтвердили ООО "Специализированный застройщик АГК" (группа компаний "Жилстрой-НН", Нижний Новгород) и девелоперская группа компаний GloraX (г. Санкт-Петербург).

Застройщики приступили к техническому аудиту проекта для уточнения сметной стоимости достройки.

Ранее сообщалось, что Специализированный застройщик "ННДК Мещера" начал обследование конструкций проблемного ЖК "Пражский квартал". Компания обратилась в региональное правительство с намерением стать правоприобретателем имущества обанкротившегося застройщика и его обязательств перед дольщиками.