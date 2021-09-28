Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Правительство утвердило календарь выходных в 2022 году
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Борский мост полностью отремонтируют к декабрю
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
06 октября 2021 19:35  [253] Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кирилюка
06 октября 2021 19:07  [168] Лучшие социальные проекты Нижегородской области получили сертификаты по 200 тысяч рублей на продвижение своего бизнеса
06 октября 2021 18:40  [162] Игорь Комаров поздравил сотрудников Росрезерва в Нижнем Новгороде с 90-летием системы
06 октября 2021 18:30  [162] Граница между Нижегородской и Кировской областями внесена в Единый государственный реестр
06 октября 2021 17:52  [247] Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кирилюка
06 октября 2021 17:31  [195] Бесплатные экскурсии "Наследие Харитонова. История архитектуры 90-х за 8000 шагов" пройдут в выходные
06 октября 2021 17:13  [171] Современный цифровой маммограф поступил в Богородскую ЦБ
06 октября 2021 16:47  [184] Первый этап реставрации нижегородского хорового колледжа продлится до января 2022 года
06 октября 2021 16:42  [192] Путепровод за 1,5 млрд рублей построят в Выездном Арзамасского района
06 октября 2021 16:26  [228] Часть выданных ранее "Мультипассов" останутся действительными
Общество

СК АГК и GloraX захотели достроить проблемный дом на улице Дунаева в Нижнем Новгороде

05 октября 2021 18:25  [464] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Два инвестора заинтересованы в достройке проблемного дома в квартале улиц Генкиной – Ижорской – Полтавской - Дунаева в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.

Вопросы восстановления прав дольщиков в этом доме с потенциальными застройщиками обсудил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

В жилом комплексе с подземной парковкой, административными зданиями и трансформаторной подстанцией предусмотрено две очереди строительства: это здания 5-12 этажей и 11-13 этажей. Согласно проекту организации строительства, период достройки первой очереди составит 14,5 месяцев, второй очереди – 16 месяцев.

"Работы по достройке двух очередей жилого комплекса должны вестись одновременно. Перед потенциальным застройщиком мы ставим задачу ликвидировать недострой в центре города и восстановить права 63 граждан-участников долевого строительства", - сказал Сергей Морозов.

Заинтересованность в достройке жилого комплекса подтвердили ООО "Специализированный застройщик АГК" (группа компаний "Жилстрой-НН", Нижний Новгород) и девелоперская группа компаний GloraX (г. Санкт-Петербург).

Застройщики приступили к техническому аудиту проекта для уточнения сметной стоимости достройки.

Ранее сообщалось, что Специализированный застройщик "ННДК Мещера" начал обследование конструкций проблемного ЖК "Пражский квартал". Компания обратилась в региональное правительство с намерением стать правоприобретателем имущества обанкротившегося застройщика и его обязательств перед дольщиками.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долгострои Дольщики Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph