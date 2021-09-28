Три вуза Нижегородской области получат специальный грант программы "Приоритет 2030" Общество

Фото: с сайта priority2030.ru

Определены 46 университетов, которые получат специальную часть грантов по программе "Приоритет-2030". Отбор проходил на высоком уровне, полностью в цифровом формате, а система оценки вузов-претендентов была максимально прозрачной, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума совета программы.

Как уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, три вуза Нижегородской области получат специальную часть грантов программы "Приоритет 2030".

"Все три заявки от нижегородских вузов на получение специальной части грантов получили поддержку. Это отличный результат, который показывает высокий уровень подготовки и проработки программ. Радует, что наши университеты победили в каждом из треков", - отметил губернатор Нижегородской области.

Получатели грантов разрабатывали программы развития по двум направлениям. По направлению "Территориальное и/или отраслевое лидерство" грант получат Приволжский исследовательский медицинский университет (1 группа) и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (3 группа). По направлению "Исследовательское лидерство" грант получит Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (2 группа).

Общее финансирование федеральной программы "Приоритет 2030" до конца 2022 года составит более 47 млрд руб. Из них финансирование по базовой части составит более 20 млрд руб. за два года, по специальной части гранта – более 26 млрд руб. Победители первой группы до конца 2022 года получат 994 млн руб., второй – 426 млн руб., третьей – 142 млн руб.

"Победа позволяет не только получить серьезное финансирование, но и придерживаться выбранной траектории развития. Программа "Приоритет 2030" позволила вузам проделать большую работу по определению базовых векторов развития", - добавил Глеб Никитин.

Ректор ПИМУ Николай Карякин рассказал, что реализация программы "Приоритет-2030" в ПИМУ включает 9 направлений.

"Мы планируем утроить количество образовательных программ "двойного диплома", в два раза увеличить долю доходов от научных исследований и разработок, полностью модернизировать IT-инфраструктуру университета - до 100%. Также мы делаем ставку на развитие прикладной онкологии, регенерационной медицины, доступной реабилитации и заботу о психическом здоровье детей", - сказал Карякин.

Ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова сообщила, что высокую оценку конкурсной комиссии получили стратегические проекты "Здоровое поколение", "Креативная личность", "Комфортная окружающая среда" и "Фундаментальные основы технологий будущего"

"Уверена, что реализация программы "Приоритет-2030" даст мощный импульс развитию российской науки и образования, а наш университет вместе с участниками созданных нами консорциумов и суперконсорциумов сможет внести достойный вклад в этот важнейший проект национального уровня", - отметила ректор ННГУ.

"Можно отметить, что значительное финансирование станет значимым импульсом для трансформации и развития университета. Поддержаны все пять стратегических проектов НГТУ, которые сквозным образом реализуются через развитие всех политик университета - научной, образовательной, молодежной, кадровой, информационной и других. Программа развития НГТУ, рассчитанная до 2030 года, была высоко оценена экспертами отборочной комиссии. Программу развития университета соотносили с приоритетами научно-технического развития страны, ее национальными целями развития, с региональной повесткой", - рассказал ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.