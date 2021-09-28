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Общество

Муниципалитеты Нижегородской области сами смогут принимать решение о переводе на "дистант" школьников

05 октября 2021 20:30  [3344] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Муниципалитеты Нижегородской области сами смогут принимать решение о переводе на дистанционное обучение школьников. Об этом говорится в указе "О введении режима повышенной готовности", изменения в который внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В документе сказано, что города региона смогут сами принимать решение о переводе на дистанционное обучение учащихся с 6-го по 8-й и 10-х классов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Такие же решения возможны по режиму работы в организациях дополнительного образования, организациях, осуществляющих спортивную подготовку, уход и присмотр за детьми, в учреждениях культуры и спорта, учреждениях клубного типа. Решение может быть принято как в целом в отношении муниципального образования, так и в отношении отдельных организаций.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что в прошлом году в режиме дистанционного обучения работали школы всего региона. "Сейчас у нас есть возможность подходить к проблеме более гибко", - сказал он.

Также среди изменений в указ - усиление требований к лицам, которые работают с детьми (школах, детсадах и иных организациях допобразования). К работе будет допущены лишь те сотрудники, которые имеют сертификат профилактической прививки от COVID-19 либо сертификат об иммунизации, справку об отрицательных результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более 3 дней, допуск к работе в течение периода действия) или справку о результатах исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней).

Ранее сообщалось, что нижегородским вузам также рекомендовано перевести студентов на "дистанционное обучение".

При этом к очной форме обучения будут допускаться лишь те студенты, которые сделали прививку от коронавируса или имеют сертификат о перенесенном заболевании.

Для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования теперь допускаются только обучающиеся, имеющие QR-коды с ЕПГУ, подтверждающие наличие сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации.

Все изменения вступают в силу с 6 октября.

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Теги:
Коронавирус Школы
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