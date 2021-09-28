Марокко временно приостановило прямое авиасообщение с Россией Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Марокко временно приостановило прямое авиасообщение с Россией. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно информации, с 5 октября попасть в страну и вернуться из нее можно будет только со стыковочными рейсами через третьи страны.

"Посольство информирует о том, что решением компетентных марокканских властей приостанавливается прямое авиасообщение между Россией и Марокко. При этом перелеты транзитом через третьи страны под указанные ограничения не подпадают. Призываем пассажиров отмененных прямых рейсов учитывать данную информацию", – сообщается на сайте российского посольства в Марокко.

По оценкам туроператоров, в настоящее время в стране может находиться небольшое количество туристов - десятки. Страна предъявляет жесткие требования для въезда туристов. Так, невакцинированные россияне должны провести 10 дней на карантине.

Ранее сообщалось, что в июне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о возобновлении авиасообщения с Марокко после длительного перерыва. Рейсы выполнялись дважды в неделю.