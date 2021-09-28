Правила доступа на массовые мероприятия, в фитнес-клубы, театры и кинотеатры меняются в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правила доступа на массовые мероприятия, в фитнес-клубы, театры и кинотеатры меняются в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".

В соответствии с документом в регионе меняются правила доступа на массовые мероприятия и условия посещения ряда организаций.

Теперь на массовые мероприятия допускаются ли те, кто имеет сертификат о прививке от коронавируса, сертификат об иммунизации (перенесенном заболевании) или при предъявлении активированного "универсального документа посетителя мероприятий" либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа.

Наличие этих документов открывает допуск к посещению:

фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов, а также спортивных сооружений и объектов спорта;

музеев, зоопарков;

кинотеатров, дельфинариев;

организаций, осуществляющих спортивную подготовку и (или) организующих проведение спортивных (физкультурных) мероприятий;

театров, оперных зданий, мюзик-холлов, концертных залов, цирков, учреждений клубного типа;

организаций, осуществляющих конгрессно-выставочную деятельность; детских игровых комнат, аквапарков, аттракционов, батутных центров, парков развлечений.

Данные требования не распространяются на проведение памятных мероприятий на открытом воздухе с количеством участников до 150 человек и на проведение органами ЗАГС церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке.

"В Нижегородской области, как и во всей стране, фиксируется рост заболеваемости. Вместе с этим у нас есть возможность не приостанавливать работу организаций и не запрещать массовые мероприятия, как это делалось в прошлом году, а ограничить их посещение, чтобы минимизировать угрозу заражения. Для этого понадобится либо сертификат о вакцинации, либо сертификат об иммунизации, либо активированный "Мультипасс". Это соответствует и позиции Роспотребнадзора, и сложившейся практике в России и мире", - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что нижегородским работодателям рекомендуют перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку.