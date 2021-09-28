Госдолг Нижегородской области с начала года снизился на 13,6 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объем государственного долга Нижегородской области с 1 января по 1 октября 2021 года снизился на 13,6 млрд рублей и составил 71,9 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

По данным на 1 октября в структуре долга 51,6% составили государственные ценные бумаги, 48,2% – бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 0,2% – государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

В ведомстве также рассказали, что в августе 2021 года с Министерством финансов РФ было заключено соглашение о предоставлении бюджету области федерального бюджетного кредита для погашения долговых обязательств субъекта РФ/муниципальных образований на общую сумму 26,7 млрд рублей, в результате чего 2 сентября 2021 года область получила первую часть кредита в размере 6 млрд рублей.

Данные средства были направлены муниципальным образованиям Нижегородской области на снижение муниципального рыночного долга. Cредства предоставлены для снижения муниципального рыночного долга Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, а также Кстовского и Городецкого районов. По данным на 1 января 2021 года, их задолженность по рыночным займам составляет более 25% от суммы налоговых и неналоговых доходов за 2020 год.

Напомним, муниципальный долг Нижнего Новгорода в сентябре вырос на 6,88%: сейчас сумма долга составляет 12,4 млрд рублей, в то время как в прошлом месяце она была в пределах 11,6 млрд рублей.