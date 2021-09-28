Муниципальный долг Нижнего Новгорода в сентябре вырос почти на 7% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода в сентябре вырос на 6,88%. Об этом сообщается на городском портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

Сейчас сумма долга составляет 12,4 млрд рублей, в то время как в прошлом месяце она была в пределах 11,6 млрд рублей. Таким образом, в сентябре сумма увеличилась на 800 млн рублей.

Большую часть в структуре долга - 45% - занимают бюджетные кредиты (5,6 млрд рублей), 29,84% - кредиты кредитных организаций (3,7 млрд рублей), 25,16% - муниципальные ценные бумаги (3,1 млрд рублей).

Сумма выплаченных по кредитам процентов сейчас составляет 532,8 млн рублей.

Напомним, что пять муниципальных образований Нижегородской области, включая Нижний Новгород, получили бюджетные кредиты из регионального бюджета на общую сумму 6 млрд рублей. Cредства предоставлены для снижения муниципального долга.