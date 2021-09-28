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Лучшие социальные проекты Нижегородской области получили сертификаты по 200 тысяч рублей на продвижение своего бизнеса

06 октября 2021 19:07  [169] Общество

Фото: с сайта нкоямала.рф

В Нижегородской области подвели итоги конкурса социальных проектов "БИЗНЕС-МОСТ", который состоялся в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Сертификаты номиналом 200 тыс. рублей на продвижение своего бизнеса получили 10 лучших социальных проектов региона. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам министра, конкурс социальных проектов "БИЗНЕС-МОСТ" является хорошим примером объединения государственных мер поддержки и частной инициативы. Общий фонд конкурса составляет 2 млн рублей, из которых 1 млн рублей выделен в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и еще 1 млн рублей - генеральным партнером конкурса - рекламной группой "МОСТ".

"Деятельность социальных предпринимателей - это важный вклад в достижение целей социально-экономической политики страны и повышение качества жизни граждан. Социальные предприниматели создают рабочие места, платят налоги и при этом закрывают очень важные ниши на рынке: занятость социально уязвимых категорий граждан, повышение качества и доступности социально значимой продукции и услуг. Со стороны правительства региона мы стараемся всячески поддержать социальных предпринимателей", - отметил Максим Черкасов.

На защите проектов оценивалось, насколько успешно смогли представить свою идею участники конкурса, а также значимость и необходимость проекта для жителей региона, его социальный эффект.

По словам руководителя рекламной группы "МОСТ" Артура Амбарцумяна, они рады оказать поддержку участникам конкурса.

"У нас достаточно большая компания, и к нам часто обращаются различные фонды и некоммерческие организации с просьбой оказать содействие. Для нас очень сложно понять самостоятельно, насколько нужной и легитимной является деятельность этих фондов, поэтому мы обратились в ЦИСС с предложением совместно организовать такой конкурс для социальных предпринимателей. И здорово, что этот наш первый опыт оказался таким положительным, и с помощью регионального Минпрома и ЦИСС мы смогли встроиться в существующие меры поддержки для социального предпринимательства. Многие участники меня, действительно, тронули, некоторых я даже особенно отметил для того, чтобы поддерживать их деятельность даже вне конкурса", - поделился Артур Амбарцумян.

Один из победителей конкурса стал Алексей Морозов из Дзержинска, представивший проект новых возможностей "ПРОПЛАН", направленный на то, чтобы люди с инвалидностью имели возможности для занятий активным спортом.

"Наш проект уникальный для региона. Мы специально придумали, подобрали несколько видов спорта, которые наиболее адаптированы для людей с инвалидностью. Это инклюзивный триатлон, шашки, дартс, армреслинг, занятия на тренажерах, настольный теннис, спортивное ориентированные. Заниматься ими можно будет в специально оборудованном помещении. Мы хотим, чтобы о нашем центре узнали как можно больше людей с инвалидностью, а достичь этого в короткие сроки можно только с помощью рекламы, поэтому приз за победу мы потратим на продвижение нашего проекта в СМИ и на баннерную рекламу", - рассказал Алексей Морозов.

С полным списком победителей конкурса и описанием их проектов можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область по итогам I полугодия вошла в тройку лидеров среди субъектов РФ по числу организаций, включенных в реестр социальных предприятий.

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Теги:
Нацпроект Предприниматели Социальные проекты
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