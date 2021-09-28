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Происшествия

Женщина погибла в ДТП на трассе Владимир – Муром – Арзамас

07 октября 2021 09:28  [178] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Женщина погибла в ДТП на трассе Владимир – Муром – Арзамас. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 6 октября в 06:00 на 219 км трассы Владимир – Муром – Арзамас в Ардатовском районе.

30-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет. Отмечается, что на момент аварии она находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что в ДТП также пострадал пассажир машины - 32-летний мужчина. Он получил множественные ссадины лица и был позже отпущен медиками.

Ранее сообщалось, что водитель трактора погиб в городе Лысково, упав в кювет.

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Теги:
Ардатовский район ДТП
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