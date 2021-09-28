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Общество

Учения по ликвидации ЧС на железнодорожном транспорте прошли в Нижнем Новгороде

07 октября 2021 10:17  [139] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Учения по ликвидации ЧС на железнодорожном транспорте прошли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, учения прошли на базе Центра подготовки спасателей в Нижнем Новгороде.

По легенде учений, в результате происшествия 4 железнодорожных цистерны с аммиаком сошли с рельсов и опрокинулись. Произошла разгерметизация одной из цистерн с последующим розливом опасного вещества. Также при сходе цистерны обрушилось хозяйственное здание - под завалами оказался пострадавший. Кроме того, в результате происшествия загорелся пассажирский вагон - находящихся внутри людей надлежит спешно эвакуировать.

"Для организации работы оперативного штаба на месте был развёрнут подвижный пункт управления. Отрабатывалась организация и выполнение мероприятий по ГО в условиях возникновения крупномасштабных ЧС природного и техногенного характера. Оттачивались действия по спасению из зоны ЧС условно-пострадавших, а также оказание им первой и психологической помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Всего было задействовано 127 человек личного состава и еще 33 единицы техники. Помимо пожарно-спасательных подразделений привлекались специалисты Приволжского филиала "Центра экстренной психологической помощи МЧС России", центра "ЭКОСПАС", работники "Центра медицины катастроф", студенческий корпус спасателей, ГИБДД и др.

 

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Теги:
МЧС учения
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