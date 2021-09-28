Власти Абу-Даби официально признали российскую вакцину "Спутник V" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Власти Абу-Даби официально признали российскую вакцину "Спутник V" . Об этом сообщается на сайте ассоциации туроператоров.

Согласно сообщению министерства здравоохранения и профилактических мер Абу-Даби, "Спутник V" внесен в список одобренных вакцин.

Таким образом россияне, вакцинированные этим препаратом, освобождаются от обязательного десятидневного карантина.

Для туристов без прививки или вакцинированных другим препаратом необходимость прохождения карантина сохраняется.

При этом для въезда в Абу-Даби вакцинированным туристам также потребуется ПЦР-тест (не позднее 48 часов до вылета). От его сдачи освобождаются только дети до 12 лет. Тест можно сделать бесплатно в аэропорту Абу-Даби.

Кроме того, поскольку Россия относится к "красному" списку стран Абу-Даби, российским туристам нужно сдать еще несколько платных тестов - на четвертый и восьмой день пребывания, а также не позже чем за 72 часов до обратного вылета. Если предыдущие два теста все еще актуальны, можно воспользоваться ими.

Напомним, рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновились с марта 2021 года.