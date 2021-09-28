"Победившие в госпрограмме "Приоритет-2030" проекты нижегородских вузов поднимут регион на новый уровень", - Ольга Петрова Общество

на фото - НГТУ Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Победившие в госпрограмме "Приоритет-2030" проекты нижегородских вузов поднимут регион на новый уровень", - заявила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, комментируя итоги отбора на получение специальной части грантов программы.

"Очень приятно, что сразу три наших вуза стали победителями. Нижегородская область в очередной раз доказала, что обладает мощным научно-образовательным потенциалом. Вузами заявлены действительно сильные инициативы. Эти проекты поднимут регион на новый уровень и качественно изменят жизнь нижегородцев", - отметила Ольга Петрова.

Напомним, что три вуза Нижегородской области получат специальный грант программы "Приоритет 2030".

Благодаря средствам базовой и специальной части гранта программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева появятся новые исследовательские направления - ядерно-водородная энергетика и лазерные комплексы нового поколения. В вузе откроются молодежные start-up лаборатории, новые студенческие конструкторские бюро. НГТУ планирует внедрять в регионе оборудование электрических сетей со 100% киберзащищенностью, будет развивать уникальные технологии глубокой переработки экологически вредных отходов.

Университет Лобачевского планирует запуск новых научных проектов и образовательных программ, которые привлекут в регион еще больше талантливой и амбициозной молодежи. В их числе - проект "Здоровое поколение", результатами которого станут продление трудовой активности на 5-8 лет и создание первого института в России по исследованию старения, а также факультета искусств.

Подготовка арт-менеджеров и специалистов для креативной индустрии на новом факультете повысит уровень профессионализма в этой сфере и позволит ликвидировать дефицит кадров внутри региона. А в рамках стратегического проекта "Комфортная окружающая среда" ННГУ совместно с регионом планирует решить амбициозную задачу по превращению Волги в самую чистую водную артерию России. Эта концепция будет реализована в межинституциональном научно-образовательном и культурно-просветительском центре "Волганариум". Создаваемый Университетом Лобачевского национальный Центр превосходства "Прикладные IT" ставит задачу ликвидировать в регионе дефицит IT-кадров через создание современного IT-кампуса.

Исследования и разработки ПИМУ сосредоточены на переходе к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению, технологиям здоровьесбережения и отвечают мировым трендам. В основе ключевых преобразований лежит междисциплинарный подход, трансфер инноваций. Так, стратегический проект "Фундаментальная онкология" направлен на индивидуализацию лечения онкологических заболеваний. Его реализация позволит повысить качество оказания медицинской помощи, сократить длительность лечения, снизить частоту рецидивов.

Проект "Трансляционная регенеративная медицина" нацелен на развитие и внедрение в клиническую практику инновационных технологий регенеративной медицины. Проект "Психическое здоровье детей" предполагает создание условий для развития и самореализации каждого ребенка путем создания превентивно-коррекционного поля, с вовлечением в него специалистов, педагогов и родителей.

Проект "Доступная реабилитация" поможет решить проблемы инвалидизации и социальной дезадаптации граждан с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы и их последствиями на территории Нижегородской области. В результате реализации проекта будет создана система доступной ранней комплексной межведомственной и междисциплинарной реабилитации больных и лиц с ограничением жизнедеятельности.

Кроме того, средства будут направлены на развитие Университетской клиники.