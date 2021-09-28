Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2021 15:11  [31] Замена электросетей ведется в общественном туалете на Б. Покровской перед открытием
07 октября 2021 14:40  [108] Глеб Никитин рекомендовал беременным не посещать массовые мероприятия
07 октября 2021 14:34  [85] Владимир Солдатенков наградил победителей и лауреатов конкурса социальной рекламы "Безопасное движение"
07 октября 2021 13:45  [116] Юрий Шалабаев поручил ускорить темпы строительства детсада на ул. Красноуральская
07 октября 2021 13:17  [129] "Каждый из обретённых храмов - это и духовный центр притяжения, и архитектурная доминанта", - Глеб Никитин
07 октября 2021 12:40  [121] "Победившие в госпрограмме "Приоритет-2030" проекты нижегородских вузов поднимут регион на новый уровень", - Ольга Петрова
07 октября 2021 12:34  [447] Готовность транспортной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде составляет 53%
07 октября 2021 12:11  [219] Более 620 человек заразились коронавирусом за сутки в Нижегородской области
07 октября 2021 12:07  [184] Движение трамвая №5 в Нижнем Новгороде будет приостановлено до 11 октября
07 октября 2021 11:50  [149] Лучшего участкового выбирают в Нижегородской области
Общество

"Победившие в госпрограмме "Приоритет-2030" проекты нижегородских вузов поднимут регион на новый уровень", - Ольга Петрова

07 октября 2021 12:40  [121] Общество
на фото - НГТУ

на фото - НГТУ

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Победившие в госпрограмме "Приоритет-2030" проекты нижегородских вузов поднимут регион на новый уровень", - заявила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, комментируя итоги отбора на получение специальной части грантов программы.

"Очень приятно, что сразу три наших вуза стали победителями. Нижегородская область в очередной раз доказала, что обладает мощным научно-образовательным потенциалом. Вузами заявлены действительно сильные инициативы. Эти проекты поднимут регион на новый уровень и качественно изменят жизнь нижегородцев", - отметила Ольга Петрова.

Напомним, что три вуза Нижегородской области получат специальный грант программы "Приоритет 2030".

Благодаря средствам базовой и специальной части гранта программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева появятся новые исследовательские направления - ядерно-водородная энергетика и лазерные комплексы нового поколения. В вузе откроются молодежные start-up лаборатории, новые студенческие конструкторские бюро. НГТУ планирует внедрять в регионе оборудование электрических сетей со 100% киберзащищенностью, будет развивать уникальные технологии глубокой переработки экологически вредных отходов.

Университет Лобачевского планирует запуск новых научных проектов и образовательных программ, которые привлекут в регион еще больше талантливой и амбициозной молодежи. В их числе - проект "Здоровое поколение", результатами которого станут продление трудовой активности на 5-8 лет и создание первого института в России по исследованию старения, а также факультета искусств.

Подготовка арт-менеджеров и специалистов для креативной индустрии на новом факультете повысит уровень профессионализма в этой сфере и позволит ликвидировать дефицит кадров внутри региона. А в рамках стратегического проекта "Комфортная окружающая среда" ННГУ совместно с регионом планирует решить амбициозную задачу по превращению Волги в самую чистую водную артерию России. Эта концепция будет реализована в межинституциональном научно-образовательном и культурно-просветительском центре "Волганариум". Создаваемый Университетом Лобачевского национальный Центр превосходства "Прикладные IT" ставит задачу ликвидировать в регионе дефицит IT-кадров через создание современного IT-кампуса.

Исследования и разработки ПИМУ сосредоточены на переходе к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению, технологиям здоровьесбережения и отвечают мировым трендам. В основе ключевых преобразований лежит междисциплинарный подход, трансфер инноваций. Так, стратегический проект "Фундаментальная онкология" направлен на индивидуализацию лечения онкологических заболеваний. Его реализация позволит повысить качество оказания медицинской помощи, сократить длительность лечения, снизить частоту рецидивов.

Проект "Трансляционная регенеративная медицина" нацелен на развитие и внедрение в клиническую практику инновационных технологий регенеративной медицины. Проект "Психическое здоровье детей" предполагает создание условий для развития и самореализации каждого ребенка путем создания превентивно-коррекционного поля, с вовлечением в него специалистов, педагогов и родителей.

Проект "Доступная реабилитация" поможет решить проблемы инвалидизации и социальной дезадаптации граждан с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы и их последствиями на территории Нижегородской области. В результате реализации проекта будет создана система доступной ранней комплексной межведомственной и междисциплинарной реабилитации больных и лиц с ограничением жизнедеятельности.

Кроме того, средства будут направлены на развитие Университетской клиники.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph