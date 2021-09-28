Миномётный снаряд обнаружили в подвале жилого дома на Бору

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На территории г.о. города Бор Нижегородской области местные жители обнаружили в подвале одного из домов предмет, схожий с боеприпасом. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.
На место была вызвана группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области. Специалисты-взрывотехники обследовали находку и установили, что обнаруженный миномётный снаряд является боевым и представляет опасность.
В настоящее время дом, где обнаружен снаряд, оцеплен сотрудниками вневедомственной охраны, чтобы посторонние лица не попали на территорию.
Боеприпас транспортируют на безопасное расстояние с дальнейшим уничтожением, рассказали в Росгвардии.
Напомним, в апреле этого года боевые снаряды также были обнаружены около дороги на Бору.
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