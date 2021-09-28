Миномётный снаряд обнаружили в подвале жилого дома на Бору Происшествия

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На территории г.о. города Бор Нижегородской области местные жители обнаружили в подвале одного из домов предмет, схожий с боеприпасом. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

На место была вызвана группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области. Специалисты-взрывотехники обследовали находку и установили, что обнаруженный миномётный снаряд является боевым и представляет опасность.

В настоящее время дом, где обнаружен снаряд, оцеплен сотрудниками вневедомственной охраны, чтобы посторонние лица не попали на территорию.

Боеприпас транспортируют на безопасное расстояние с дальнейшим уничтожением, рассказали в Росгвардии.

Напомним, в апреле этого года боевые снаряды также были обнаружены около дороги на Бору.