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Общество

Контроль за соблюдением масочного режима усилили в Дзержинске

07 октября 2021 18:26  [158] Общество

Фото: администрация Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Дзержинске проходят проверки в общественном транспорте и на предприятиям розничной торговли на предмет соблюдения требований указа губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности". Об этом сообщили в администрации города.

Так, 7 октября контролирующие органы оценили соблюдение масочного режима сотрудниками автотранспортных предприятий и пассажирами в дзержинском общественном транспорте.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Дзержинска Олег Михайленко рассказал, что в рамках рейда было проверено 25 автобусов. По итогам были выявлены незначительные нарушения, и специалисты ограничились устными предупреждениями.

Также проверки затронули предприятия торговли и общественного питания, поскольку уже с июня они стали ежедневными.

"Если ранее проверки носили скорее предупредительный характер, то сейчас к нарушителям будут применяться более строгие меры, особенно если нарушения санитарных правил зафиксируют повторно. Кроме соблюдения масочного режима, проверяется обязательное наличие санитайзера, ведение журнала замера температуры сотрудников, наличие перчаток и соблюдение графика дезинфицирующих обработок", - отметила директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации Дзержинска Наталия Туранова.

Напомним, за нарушение указа №27 "О введении режима повышенной готовности" в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены санкции в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан в размере от 1 до 30 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., на ИП – от 30 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб. За повторное нарушение штраф значительно возрастает, должностным лицам грозит дисквалификация, а предприятиям - приостановление деятельности.

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Теги:
Дзержинск Коронавирус Штраф
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