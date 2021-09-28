Нижегородские студенты не смогут пройти практику без прививки от коронавируса Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские студенты не смогут пройти практику без прививки от коронавируса. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача Нижегородской области Наталии Кучеренко от 7 октября.

Направление обучающихся для прохождения практики теперь возможно только по QR-кодам, подтверждающим наличие действующих сертификатов о вакцинации или сведений о перенесенном заболевании не более шести месяцев назад.

"Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией регистрируется среди учащихся всех учреждений среднего и высшего профессионального образования, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области", - говорится в постановлении.

Так, с 1 сентября по 6 октября подтверждено 355 случаев заболевания среди студентов.

Напомним, нижегородским вузам и колледжам рекомендовано перейти на дистанционный формат работы.