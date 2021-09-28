РПЦ отказалась от строительства часовни в сквере на Родионова в Нижнем Новгороде

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Русская православная церковь отказалась от строительства часовни в сквере на ул. Родионова за остановкой "Маяк" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила председатель Общественного совета нижегородцев "За жизненное пространство" Мария Попова на своей странице в Facebook.
"Видя сопротивление жителей, РПЦ отказалась от строительства часовни", - написала она.
Между тем в сквере планируется благоустройство по программе ФКГС. По словам Марии Поповой, в 2022 году в сквере будут проложены дорожки, установлены лавочки и урны, проведено освещение, восстановлены входная группа и ограда.
Кроме того в сквер появится мемориальная стела.
Напомним, что изначально РПЦ планировало строительство храма в сквере. Однако, власти Нижегородской области пришли к выводу, что большой храм не вписывается в рекреационную зону. Как альтернатива было предложено строительство часовни.
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