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Общество

РПЦ отказалась от строительства храма в сквере на Родионова в Нижнем Новгороде

25 июля 2021 10:47  [114] Общество

РПЦ отказалась от строительства храма в сквере на Родионова в Нижнем Новгороде. Нижегородская епархия намерена построить часовню у микрорайона "Маяк".

Решение о строительстве православного храма в сквере на Родионова, 23 вызывало споры нижегородцев и представителей РПЦ.

Как сообщила председатель Общественного совета нижегородцев "За жизненное пространство" Мария Попова на своей странице в Facebook, власти Нижегородской области согласны с тем, что проект большого храма заявленный в проекте планировки и межевания, не вписывается в рекреационную зону. Как альтернатива было предложено строительство часовни на этом месте, чтобы сохранить память. "Представитель епархии не возражал и не настаивал на строительстве храма", - отметила Мария Попова.

Нижегородская епархия переделает проект, продумав размеры часовни, чтобы она органично вписалась, после чего состоится публичная презентация проекта.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона вместе с депутатом Думы Нижнего Новгорода Оксаной Дектеревой добивались включения сквера на улице Родионова в программу "Формирование комфортной и городской среды" и проект "Городская среда" партии "Единая Россия". По итогам голосования, территория вошла в перечень объектов, которые благоустроят в 2022 году.

"Решение о строительстве религиозного объекта в микрорайоне "Маяк" должно приниматься с учетом мнения жителей", - добавила она в заключение.

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Теги:
рпц Строительство Церковь
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