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Более 100 уголовных дел возбуждено на фирмы-однодневки в Нижегородской области с начала 2021 года

08 октября 2021 12:48  [138] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В текущем году в результате совместной работы налоговых и правоохранительных органов Нижегородской области возбуждено 120 уголовных дел о подставных лицах по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ. Об этом рассказали в региональном Управлении ФНС.

Как уточнили в ведомстве, по всем фактам соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Кроме этого, мировые судьи в течение 2021 года в отношении физических лиц вынесли 25 обвинительных приговоров. По ним назначены следующие наказания: штрафы в размере до 10 тыс.рублей, обязательные работы до 250 часов, исправительные работы сроком от 6 месяцев до 1 года с удержанием в доход государства от 5% до 10% от заработка, а также в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев в колонии строго режима.

Управление ФНС России по Нижегородской области напоминает, что за создание фирм-однодневок УК РФ предусматривает ответственность. Так, гражданин, осознанно предоставивший свои паспортные данные для регистрации юрлица, понимая, что не будет заниматься компанией, подлежит привлечению к уголовной ответственности. Даже при условии, что документы в регистрирующий орган он сам не представлял.

В налоговой службе подчеркнули, что нельзя предоставлять данные паспорта или других удостоверяющих личность документов для регистрации на своё имя организаций, если налогоплательщик не планирует непосредственное управление организацией и ведение ее финансово-хозяйственной деятельности.

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Теги:
Уголовное дело УФНС
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