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Бизнес

"Ростелеком" передал Госавтоинспекции 8 тысяч светоотражающих элементов для школьников

08 октября 2021 13:08  [116] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" передал Госавтоинспекции 8 тысяч светоотражающих элементов для школьников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания приняла участие в акции "Засветись", которую проводит управление ГИБДД по Нижегородской области.

Безопасному поведению на дорогах дети и подростки учились на открытых уроках, организованных "Ростелекомом" и Госавтоинспекцией в декадник "Засветись". Встречи прошли в школах, расположенных рядом с оживленными автомагистралями и множеством второстепенных трасс. Ребята обсуждали ситуации, с которыми они сталкиваются каждый день, например, при поездке на самокатах или переходе трассы, в том числе, вечером.

"Ростелеком" каждый год принимает участие в акции "Засветись". Наступила осень, дети пошли в школу, скоро вечерами станет совсем темно. Светоотражающие элементы, которые компания регулярно предоставляет для распространения в школах и на перекрестках, помогут ребятам стать более заметными для водителей", - сказал директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Сыров.

Светящиеся элементы, которые можно прикрепить к одежде или школьному рюкзаку, позволяют видеть человека на дороге на расстоянии до 300 метров.

"Хорошо, что компания "Ростелеком" постоянно участвует в акции "Засветись". По статистике, подавляющая часть дорожно-транспортных происшествий случается в темное время суток при плохой видимости. Чем больше "светлячков" появится на наших дорогах, тем больше вероятность, что число аварий с участием пешеходов будет снижаться", - сказал, комментируя акцию заместитель начальника отдела по пропаганде безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Нижегородской области Алексей Еремеев.

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Теги:
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