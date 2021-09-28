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Общество

Сотрудник уголовного розыска рассказал о поиске пропавших людей в Нижегородской области

08 октября 2021 13:46  [132] Общество
Павел Савинов

Павел Савинов

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Нижегородский ЦУР 7 октября провёл прямой эфир с сотрудником областного полицейского главка. О розыске людей и правилах поведения в случае пропажи близких рассказал начальник 8 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области Павел Савинов.

В частности, сотрудник уголовного розыска опроверг информацию, что обращаться по поводу розыска пропавшего в правоохранительные органы можно лишь по истечению трёх дней с момента исчезновения человека.

"Это не так. Заявление о безвестном исчезновении гражданина можно подать в любой орган внутренних дел, где его обязаны принять, независимо от срока отсутствия пропавшего", - отметил Павел Савинов.

Он рассказал также, что по данным на 7 октября, в Нижегородской области в розыск объявлен 51 человек.

Согласно статистике, наибольшее количество пропавших приходится на районы Нижегородской области: за 9 месяцев 2021 года было принято около 700 заявлений. При этом, большинство пропавших без вести людей находятся в течение первых суток с момента подачи заявления.

Подполковник полиции Павел Савинов подчеркнул, что немалую роль в розыске пропавших играют волонтёрские организации и добровольцы: они делятся наводками, помогают в организации оперативно-розыскной деятельности, а также распространяют оперативную информацию о пропавших в СМИ и социальных сетях.

Специалист дал несколько советов, чтобы обезопасить своих близких от пропажи:

- с детьми нужно выучить основные правила безопасного поведения на улице: ребёнок должен знать своё имя, фамилию и адрес; очень важно научить детей ни под каким предлогом не уходить с незнакомыми людьми;
- на одежду детей и пожилых членов семьи необходимо пришить ярлык с ФИО, адресом и контактным номером телефона.

Более подробную информацию о порядке обращения в полицию в случае исчезновения граждан можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

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Теги:
МВД Розыск пропавших ЦУР
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