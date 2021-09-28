Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Кстовском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Кстовском районе, в котором погиб 19-летний молодой человек. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Авария произошла 7 октября в 22:55 в деревне Афонино. 25-летний водитель автомобиля Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на световую опору и декоративно-выставочную стену из кирпича. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля. Водителю медицинская помощь была оказана на месте.

Подозреваемый задержан. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, он является младшим инспектором ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Нижегородской области.

Молодой человек подозревается в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.