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Экономика

Более 140 млн рублей дополнительно поступит в Нижегородскую область на лекарства для пациентов с коронавирусом

09 октября 2021 10:27  [123] Экономика
Более 140 млн рублей дополнительно поступит в Нижегородскую область на лекарства для пациентов с коронавирусом

Более 140 млн рублей дополнительно поступит в Нижегородскую область на лекарства для пациентов с коронавирусом

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Более 140 млн рублей дополнительно поступит в Нижегородскую область на лекарства для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, 5 октября комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период одобрила предложения о выделении средств из резервного фонда федерального правительства.

Как обратил внимание РФ председатель комиссии Андрей Макаров, средства должны быть направлены на софинансирование расходных обязательств регионов по финансовому обеспечению мероприятий для приобретения лекарственных препаратов при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

"В условиях роста заболеваемости объемы и регулярность такой поддержки приобретают особое значение", - подчеркнул Андрей Макаров.

"В Нижегородской области количество развернутых коек для лечения заболевших коронавирусом сравнимо с пиковыми значениями второй волны. Все это создает очень серьезную нагрузку на систему здравоохранения. Вместе с этим у большинства болезнь протекает в форме, которая позволяет лечиться на дому. Крайне важно обеспечить таких пациентов всеми необходимыми лекарствами", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
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