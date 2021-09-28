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Общество

Опыт Нижегородской области в подготовке кадров обсудили на Московском международном салоне образования

09 октября 2021 14:41  [118] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Опыт Нижегородской области в подготовке кадров обсудили на Московском международном салоне образования. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

7 октября в ходе дискуссии на тему "Развитие надпрофессиональных компетенций (soft skills) в университетах" представители университетов и образовательных региональных организаций, обсудили, какие специалисты нужны на местах. Модератор сессии Дмитрий Гужеля подчеркнул уникальность Нижегородской области в качестве примера организации подготовки кадров, когда совмещаются интересы федерального университета, региональной структуры повышения квалификации и переподготовки кадров и регионального министерства образования.

Ректор ННГУ Елена Загайнова поделилась опытом, как университет Лобачевского встраивается в подготовку кадров Нижегородской области, как выстроено взаимодействие с другими партнёрами.

"Наша задача вместе с региональной властью - удержать кадры в регионе. Мы выиграли проект по созданию IT-кампуса: город входит в университет, и, наоборот, университет входит в город. Это современный, комфортный IT-кампус тоже нам помогает выполнять задачу и подготовки цифровых кадров, и их сохранения в регионе", - отметила она.

Тему налаживания коммуникации между всеми сторонами, заинтересованными в кадровом благополучии региона, затронул и директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров.

"У нас есть HR-совет, где крупнейшие работодатели вместе определяют кадровую стратегию региона. Эта коммуникация на уровне региона как системы между вузами, предприятиями и правительством - та задача, которую мы перед собой поставили. При коммуникации с образовательными учреждениями важно ответить на вопрос: зачем вам нужна эта коммуникация? По сути, мы движемся вокруг темы экосистем. Вопрос сотрудничества, обмена практиками — это непроработанная культура, у нас иногда не общаются друг с другом соседние муниципалитеты, регионы страны. Это наша совокупная зона роста. Нам всем нужно прокачивать коммуникативные компетенции и эмоциональный интеллект, чтобы научиться сотрудничать, а это оказалось самым сложным", - прокомментировал Сергей Бочаров

СПРАВКА
Московский международный салон образования - самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий. Салон проводится с 2014 года по распоряжению правительства РФ. Организаторами мероприятия выступают министерство науки и высшего образования РФ и министерство просвещения РФ.

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