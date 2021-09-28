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НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Плату за вход на колокольню в Нижегородском кремле начнут взимать с 22 октября. Об этом сообщает Нижегородская епархия в тематической группе в соцсети "ВКонтакте".
Согласно информации, посещение объекта будет стоить 150 рублей. Дети до семи лет смогут пройти бесплатно.
Взносы направят на содержание объекта: оплату электроэнергии, отопление помещений, техническое обслуживание лифта и часов, зарплату персоналу.
Напомним, соборную колокольню торжественно открыли 12 июня 2021 года. С 22 августа, после завершения реставрационных работ и благоустройства кремлевской территории, доступ на неё стал свободным.
Куранты на колокольне были запущены 31 декабря 2020 года. Они отбивают каждые 15 минут и каждый час. Самый тяжёлый колокол весит 6,2 т.
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