Часовой механизм запустили на колокольне в Нижегородском кремле Культура и отдых

Фото: Александр Чурбанов

Часовой механизм запустили на колокольне Спасо-Преображенского собора в Нижегородском кремле 31 декабря 2020 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в торжественной церемонии.

Также глава региона присутствовал на освящении храма в честь святителя Николая. Чин освящения провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Как подчеркнул в своем выступлении Глеб Никитин, возрождение святынь Нижегородского кремля имеет особое значение в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода.

"Мы завершаем этот непростой год на такой торжественной, радостной ноте – сегодня начинается новый отсчёт времени на колокольне Спасо-Преображенского собора в кремле. Сейчас мы были на смотровой площадке колокольни. По-моему, оттуда открывается один из лучших видов не только в России, но и во всем мире. Даже ради этого стоит приехать в Нижний Новгород! Сейчас эта колокольня и церковь Симеона Столпника на территории кремля обретают свою вторую жизнь. Пускай эти часы никогда не останавливаются и станут для Нижегородской земли символом непрерывного движения вперед", - сказал Глеб Никитин.

"Мы сегодня соборно участвовали в освящении храма в честь святителя Николая. Сам храм уже полностью восстановлен, идут работы в здании прилегающего к нему манежа. Все эти объекты должны быть готовы в июне наступающего 2021 года. Это важно и символично накануне 800-летия Нижнего Новгорода", - добавил губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин выразил благодарность всем, кто принял участие в возрождении святынь кремля, и поздравил с наступающим Новым годом.

"В кремле воссоздана соборная колокольня, на которой устроены часы по образцу XIX века. Сегодня в полдень эти часы впервые отбили время нашего града. Это символическое начало торжеств, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Пускай и впредь мы с вами будем вершить добрые дела во славу Божию, нашего Богохранимого Отечества, народа Божия, града Нижнего Новгорода. Всякое дело требует больших усилий, но только в соборном делании, соработничестве и согласии можно осуществлять такие добрые дела. Мы радуемся, что этот дух соработничества, соборности и единомыслия живет в Нижнем Новгороде. Я благодарю губернатора, главу города, всех наших строителей, попечителей, благоустроителей, жертвователей за то, что мы такими делами встречаем благословенный юбилей. Бог нам в помощь! С наступающим Рождеством Христовым и новолетием!" - сказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Сегодня с первым боем часов мы провожаем 2020 год и открываем новую страницу в новейшей истории достопримечательностей Нижнего Новгорода. Уверен, что и обзорная площадка, и разные циферблаты часов привлекут туристов. Экскурсоводы, насколько я знаю, уже делают здесь отдельную остановку, где рассказывают туристическим группам историю Спасо-Преображенского собора и его колокольни. Безусловно, это и ещё одна точка духовного притяжения", - сказал на церемонии открытия глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что часы-куранты зазвучат в кремле 31 декабря. Само строительство колокольни утраченного Спасо-Преображенского собора в кремле началось в марте этого года.