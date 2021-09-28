Снаряд времён ВОВ нашли и обезвредили в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Управление Росгвардии по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сормовском районе Нижнего Новгорода рядом с Силикатным озером местные жители обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

На место прибыли взрывотехники группы разминирования ОМОН территориального Управления Росгвардии. Специалисты обследовали находку и установили, что найденный предмет представляет собой проржавевший 76-мм артиллерийский снаряд времен ВОВ. При этом он был боевым и представлял опасность.

Взрывотехники находку вывезли и уничтожили с соблюдением всех требований безопасности.

В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщить о находке в правоохранительные органы. Самостоятельно его нельзя ни трогать, ни переносить, ни тем более уничтожать.

Напомним, 7 октября на Бору жители обнаружили в подвале одного из домов боевой миномётный снаряд.