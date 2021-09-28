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Общество

Порядка 2 млн нижегородцев должны вакцинироваться для стабилизации ситуации с коронавирусом

11 октября 2021 14:32  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 2 млн нижегородцев должны вакцинироваться для стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга октября 2021 года

По его словам, в регионе прививку от коронавируса сделали только 1 млн 50 тысяч человек.

"Если еще столько же человек вакцинируется до 1 ноября, тогда мы сможем говорить об имунной прослойке и первом уровне коллективного иммунитета. Но на самом деле, мы сейчас даже не оперируем этим понятием. Мы говорим о снижении вирусной нагрузки. Вирус в популяции, он уже мигрирует от человека к человеку на бешеных скоростях. Нам крайне важно снизить эту вирусную нагрузку на общество.  Эти цифры помогут нам стабилизировать распространение инфекции", - заявил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, за последние сутки в регионе коронавирусной инфекцией заразились еще 658 человек.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

Напомним, почти 150 пунктов вакцинации организовано в Нижегородской области.

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Теги:
Вакцина Здравоохранение Коронавирус
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