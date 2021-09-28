Почти 150 пунктов вакцинации организовано в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 150 пунктов вакцинации организовано в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

По состоянию на 30 сентября, всего развернуто 149 пунктов на базе 80 медицинских организаций.

Отметим, что минздрав констатирует снижение активности нижегородцев. Если в середине сентября вакцинировались 5500-6500 человек в сутки, то к концу месяца этот показатель составил 3500-3700 человек.

Ранее главе регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов заявлял, что темпы вакцинации в Нижегородской области выше, чем по России в целом: если в среднем по стране ежедневно вакцинируются 236 человек на каждые 100 тысяч населения, то в Нижегородской области этот показатель составляет 283 к 100 тысячам.

В минздраве отметили, что вакцинация является самым оптимальным способом защиты от коронавируса, и призвали нижегородцев пройти иммунизацию, тем более с учетом наступления периода обострения гриппа и ОРВИ. Кроме того, в ведомстве напомнили о целесообразности ревакцинации в случае, если прошло достаточно времени для этого с момента первоначальной вакцинации.

Напомним, что половина времени работы вакцинальных пунктов отдана для записавшихся через интернет.

Напомним также, что министр здравоохранения Нижегородской области предупредил о начале четвертой волны COVID-19. Ранее он заявил, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

В регионе для пациентов с коронавирусом развернуто 5,5 тысяч коек. А дополнительно размещено еще 300 коек.