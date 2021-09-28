Интеллектуальная онлайн-викторина "Лига знаний" стартовала в России Культура и отдых

Российское общество "Знание" запустило всероссийскую интеллектуальную викторину "Лига Знаний". Об этом сообщают организаторы.

Викторина будет проходить в течение года в формате командного квиз-чемпионата и завершится в сентябре 2022 года.

Участников игр будут ждать двухчасовые викторины с интерактивными вопросами и заданиями, охватывающими самые разные сферы: отечественную историю, географию, технику, культуру, спорт и другие.

"Сейчас модно быть умным и эрудированным, учиться даже на отдыхе и совмещать досуг с интеллектуальной деятельностью. В нашей стране много активных и любознательных людей, и мы рады, что можем объединить их в "Лигу Знаний", предложить им интересно и с пользой провести время, почувствовать дух команды и побороться за "Поездку мечты" в самые живописные места России", - считает генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Для участия в викторине россиянам необходимо собрать команду из пяти человек и зарегистрировать ее на сайте "Лиги Знаний".

Участие в викторине бесплатное. Викторина пройдет в три тура, отборочные игры будут проводиться онлайн каждые две недели.

Финалы каждого тура и Гранд-финал сезона для 48 команд состоятся в очном формате в Москве.

Попасть в Гранд-финал можно также, выиграв одну из "секретных игр", о которых объявят всего за неделю. Задания в таких играх более сложные.

Финалисты каждого тура и Гранд-финала получат ценные призы от партнеров, а победители - сертификаты на путешествия по России.

Согласно информации, в стартовой игре викторины приняли участие около 2 400 человек из разных российских городов. Всего было сыграно семь раундов.

Отмечается, что данный проект является продолжением первого Всероссийского квиз-марафона, который вошел в Книгу рекордов России как квиз-игра с наибольшим количеством команд, играющих одновременно в онлайн-формате.

Добавим, что трансляцию игр можно посмотреть на сайте Российского общества "Знание" и в сообществе ВКонтакте. Другие социальные сети проекта: Instagram, Facebook, Telegram.

Напомним, что с 1 по 3 сентября Нижний Новгород стал одним из шести городов-участников II просветительского марафона "Новое Знание". Наш город представлял трек, посвященный истории и культуре. Зрителям продемонстрировали самые разные форматы знаний: публичные лекции, дискуссии, интервью, мастер-классы.