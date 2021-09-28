Мясные фрикадельки с кишечной палочкой выявили в Нижегородской области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов мясных полуфабрикатов местного производителя, выявил в них наличие бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данные исследования проводились в рамках частного заказа, пояснили в референтном центре.

В частности, патогенные микроорганизмы были обнаружены в одной пробе мясных фрикаделек и в одной пробе мяса птицы механической обвалки.

Предприятию, производившему продукты, были выданы рекомендации по устранению нарушений. Производителя специалисты лаборатории не указывают.

Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) - так называемые санитарно-показательные микроорганизмы, многие штаммы которых могут вызывать кишечные инфекции. Они обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям, долго сохраняются в окружающей среде и размножаются в продуктах питания.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что патогенные микроорганизмы могут размножаться по причине неправильной транспортировки, хранения или приготовления. А при повышении температуры воздуха микробы начинают стремительно размножаться, провоцируя острые кишечные инфекции у взрослых и детей.

Ранее сообщалось, что в мясных полуфабрикатах нижегородского производителя обнаружили сальмонеллы.