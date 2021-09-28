Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 октября 2021 18:14  [50] Минтранс вынес предупреждения десяти нижегородским перевозчикам за несоблюдение масочного режима
11 октября 2021 17:35  [83] Соблюдение масочного режима проверяют в магазинах и организациях общепита Нижнего Новгорода
11 октября 2021 17:25  [87] Оформленный в экостиле троллейбус вышел на линию в Дзержинске
11 октября 2021 17:01  [112] Мясные фрикадельки с кишечной палочкой выявили в Нижегородской области
11 октября 2021 16:55  [151] "Шахматный дом" в Нижнем Новгороде должен быть готов в этом году
11 октября 2021 16:20  [109] Нижегородцам показали процесс очистки воды в рамках Фестиваля городских экспедиций
11 октября 2021 15:55  [378] Сальмонеллы обнаружили в мясных полуфабрикатах нижегородского производителя
11 октября 2021 15:34  [198] Введение бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в Нижегородской области зависит от результатов Москвы
11 октября 2021 15:22  [158] Строительство ЖК "Радуга" в Дзержинске возобновят в октябре
11 октября 2021 15:01  [166] Около 8,5 тысяч коек для больных коронавирусом будет развернуто в Нижегородской области до конца дня
Общество

Мясные фрикадельки с кишечной палочкой выявили в Нижегородской области

11 октября 2021 17:01  [112] Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов мясных полуфабрикатов местного производителя, выявил в них наличие бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данные исследования проводились в рамках частного заказа, пояснили в референтном центре.

В частности, патогенные микроорганизмы были обнаружены в одной пробе мясных фрикаделек и в одной пробе мяса птицы механической обвалки.

Предприятию, производившему продукты, были выданы рекомендации по устранению нарушений. Производителя специалисты лаборатории не указывают.

Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) - так называемые санитарно-показательные микроорганизмы, многие штаммы которых могут вызывать кишечные инфекции. Они обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям, долго сохраняются в окружающей среде и размножаются в продуктах питания.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что патогенные микроорганизмы могут размножаться по причине неправильной транспортировки, хранения или приготовления. А при повышении температуры воздуха микробы начинают стремительно размножаться, провоцируя острые кишечные инфекции у взрослых и детей.

Ранее сообщалось, что в мясных полуфабрикатах нижегородского производителя обнаружили сальмонеллы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Новости по теме
11 октября 2021 15:55  [378] Сальмонеллы обнаружили в мясных полуфабрикатах нижегородского производителя
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph