Мясные фрикадельки с кишечной палочкой выявили в Нижегородской области

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Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов мясных полуфабрикатов местного производителя, выявил в них наличие бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Данные исследования проводились в рамках частного заказа, пояснили в референтном центре.
В частности, патогенные микроорганизмы были обнаружены в одной пробе мясных фрикаделек и в одной пробе мяса птицы механической обвалки.
Предприятию, производившему продукты, были выданы рекомендации по устранению нарушений. Производителя специалисты лаборатории не указывают.
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) - так называемые санитарно-показательные микроорганизмы, многие штаммы которых могут вызывать кишечные инфекции. Они обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям, долго сохраняются в окружающей среде и размножаются в продуктах питания.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что патогенные микроорганизмы могут размножаться по причине неправильной транспортировки, хранения или приготовления. А при повышении температуры воздуха микробы начинают стремительно размножаться, провоцируя острые кишечные инфекции у взрослых и детей.
Ранее сообщалось, что в мясных полуфабрикатах нижегородского производителя обнаружили сальмонеллы.
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