Минтранс вынес предупреждения десяти нижегородским перевозчикам за несоблюдение масочного режима Общество

Фото: администрация Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Десять нижегородских перевозчиков получили предупреждения по итогам проверок, организованных сотрудниками регионального Минтранса. Проверки проходили в минувшие выходные, а также в понедельник, 11 октября.

Как рассказали в правительстве Нижегородской области, в ходе рейдов было зафиксировано несоблюдение масочного режима как пассажирами, так и водителями общественного транспорта. Причём нарушения были выявлены у перевозчиков вне зависимости от формы собственности, подчеркнули в Минтрансе.

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Саватеев пояснил, что за безопасность людей в общественном транспорте отвечает перевозчик. Поэтому уведомления о недопустимости нарушения противоэпидемических требований Минтранс направляет именно ему. С водителями, которые находятся на рабочем месте без защитных масок, проводятся разъяснительные беседы.

За последующее невыполнение правил и требований Роспотребнадзора в условиях режима повышенной готовности предусматривается ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа: на граждан в размере от 1 до 30 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., на ИП – от 30 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений в регионе. Об этом стало известно по итогам заседания координационного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, состоявшегося 30 сентября.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в выходные прошли проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах, магазинах и заведениях общественного питания.